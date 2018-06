Joker, Flash, Batman, Venom: come proseguiranno le loro avventure

Vi abbiamo comunicato ieri che The Batman di Matt Reeves quasi sicuramente non avrà Ben Affleck come protagonista: aggiungiamo che, secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, l'idea sarebbe quella di proporre un Batman più giovane di quello visto negli ultimi lungometraggi. Non in versione teenager, s'intenda, ma comunque non già navigato come l'Uomo Pipistrello proposto da Zack Snyder di recente.

La DC e la Warner stanno comunque progettando altre tappe del loro viaggio supereroico. Al di là del DC Extended Universe, che ospiterà il Joker in un assolo interpretato dall'attuale titolare Jared Leto, sarebbe stato dato infatti il via libera anche all'altra interpretazione del Joker di Joaquin Phoenix, che in pubblico nega ma sarebbe pronto ad andare sul set di Todd Phillips già in autunno. Due film diversi sullo stesso personaggio? Non che operazioni parallele di questo tipo non esistano nei fumetti, ma ci sembra che giocare questa carta al cinema sia piuttosto rischioso e possa generare confusione nel pubblico. Staremo a vedere. E' interessante comunque notare che per il Joker di Phoenix si stia pianificando un budget di "appena" 55 milioni di dollari, davvero basso nel mondo del cinecomic, suggerendo un approccio in sordina e alternativo. Interessante, anche se Martin Scorsese, inizialmente suggerito come executive producer, non sembra essere più della partita.

Per quanto riguarda il Flash di Ezra Miller, il suo assolo sarebbe invece una commedia d'azione tout court, ispirata a Ritorno al futuro. I registi e sceneggiatori sono John Francis Daley e Jonathan Goldstein, che all'attivo hanno il buon successo di Game Night, già calibrato in questo senso. Qualcuno insinua che la tendenza sia quella di avvicinarsi alla Marvel, ma a dir il vero ci era sembrato evidente già dai risultati di Justice League.

I prossimi appuntamenti con la DC sono Aquaman in autunno, con Shazam! e Wonder Woman 1984 in arrivo nel 2019.