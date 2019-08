Joker: ecco il nuovo trailer italiano del film con Joaquin Phoenix!

News Cinema

In attesa dei primi commenti da Venezia, godiamoci queste immagini.

In anteprima mondiale il 31 agosto alla Mostra del Cinema di Venezia e in sala in tutta Italia dal 3 ottobre.

Per ingannare l'attesa, abbiamo oggi il piacere di rivedere il sorriso inquietante del Joker nelle immagini del nuovo trailer in italiano appena diffuso online da Warner Bros.



Joker: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Giusto per un ripasso veloce, ricordiamo che il film di Todd Phillips è incentrato sulla figura dell'iconico villain di Batman ed è un'opera originale, diversa da qualsiasi altro film tratto dai comics apparso sul grande schermo fino ad ora. L'esplorazione del personaggio di Arthur Fleck interpretato da Joaquin Phoenix, un uomo profondamente turbato e ignorato dalla società, non è soltanto uno studio crudo e affascinante del personaggio, ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito.

Nel cast del film, accanto a Phoenix, troviamo Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron, Bill Camp, Glenn Fleshler, Shea Whigham, Brett Cullen, Douglas Hodge e Josh Pais.