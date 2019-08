Joker è più vicino a Taxi Driver che al Cavaliere Oscuro

News Cinema

Il regista Todd Phillips spiega in un'intervista il lungo processo per arrivare alla sua visione del personaggio interpretato da Joaquin Phoenix.

Abbiamo ormai assimiliato fino in fondo alcune particolarità di questo film sul Joker. La storia non si ispira ai fumetti ed è un'opera priva di connessioni e riferimenti con il DC Extended Universe con Batman, Superman, Wonder Woman e Aquaman. Si tratta di uno studio sul personaggio trattato in modo estremamente realistico, in un contesto narrativo drammatico e con un approccio introspettivo. Alla conferenza stampa alla Mostra di Venezia (il film è in anteprima mondiale, in concorso e passa il 31 agosto) il regista Todd Phillips avrà modo di rispondere alle domande dei giornalisti, come ha fatto nella recente intervista per L.A. Times in cui spiega che ci è voluto un anno per convincere i produttori della Warner Bros ad approvare la sua idea. "Ci scambiavamo email in cui mi chiedevano se fossi al corrente che ci sono pigiami con l'immagine del Joker in vendita nei negozi Target" racconta Phillips, tanto per citare uno dei mille ostacoli che c'erano per portare al cinema la sua particolare visione del personaggio. "Li ho dovuti affrontare e superare uno alla volta, lanciando maledizioni ogni giorno, ma alla fine devo ammettere che i produttori sono stati davvero coraggiosi a lasciarmi fare il film".