Joker batte il record di Deadpool e Ryan Reynolds si congratula... a modo suo

L'attore affida a Instagram uno spiritoso e poco ortodosso messaggio nello stile del suo antieroe per gli oltre 785 milioni di Joker al box office mondiale.

Con oltre 785 milioni di dollari al box office mondiale, Joker ha battuto il record di Deadpool, che si è fermato a 782 milioni. Ultimamente è consuetudine che quando un film supera gli incassi di un altro, con molto fairplay lo Studio, o il regista dello sconfitto, mandi via social le congratulazioni al nuovo campione.

Tutto questo è stato ripreso e messo alla berlina da Ryan Reynolds, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato il seguente messaggio, dove più che congratularsi, nello stile del suo personaggio, si congratula insultando il vincitore, oltre a una serie di altri personaggi (tra cui l'immancabile Hugh Jackman, con cui da tempo è in corso una faida spassosa).

In conclusione, come scrive Reynolds: "i post di congratulazione R-rated non sono come quelli a cui eravate abituati".