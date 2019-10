Joker batte Gemini Man al boxoffice italiano e anche negli Usa

News Cinema

Esplosivi numeri e tenuta del film con Joaquin Phoenix, secondo miglior incasso della stagione nostrana: ogni rivale rimane ben distanziato nelle classifiche.

Con altri 6.047.000 euro portati a casa al boxoffice italiano del weekend, Joker con Joaquin Phoenix raggiunge il totale nostrano di 15.510.000, mantenendo una media per sala di 7.000 euro per 861 copie in circolazione. Diventa il secondo miglior incasso della stagione secondo la Cinetel, dopo l'irraggiungibile Re Leone. Alla seconda settimana, l'eccellente risultato del nostro paese è il riflesso preciso di quello americano: negli Usa il film di Todd Phillips è sceso solo del 42% (contro l'usuale discesa fisiologica del 60% dopo la prima settimana), registrando altri 55 milioni di dollari e toccando i 192.730.000 solo in America. Il bottino mondiale del Joker è assestato per ora sui 544.000.000 di dollari: parliamo di un film dal budget inferiore ai 60 milioni, quindi il successo è già eclatante. Per darvi un'idea della situazione, ragionando sul rapporto costi/ricavi, Joker ha già superato Avengers: Endgame... e non si ferma.

Nei suoi primi quattro giorni di programmazione in Italia, l'avveniristico e sperimentale Gemini Man con Will Smith nulla ha potuto contro Arthur Fleck: la partenza del film di Ang Lee è da 960.000 euro, mentre negli Stati Uniti il suo debutto ha registrato 20 milioni di dollari, sconfitto dai 30 di La famiglia Addams (in arrivo da noi il 31 ottobre). Gemini Man è costato 138 milioni di dollari e al momento ne ha incassati nel mondo 59.500.000: deve superare i 280 per non essere un flop. Ce la farà?

Siamo felici di vedere stabile in terza posizione al nostro botteghino il simpatico Piccolo yeti della DreamWorks Animation: in mezzo a tante uscite riservate ai più grandicelli, il pulito lavoro di Jill Culton porta a casa altri 490.000 euro, per un bottino italiano finora di 1.387.000. Nel mondo siamo a quota 108 (per 75 di costo, c'è da fare ancora un po' di strada).