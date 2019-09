Joker: all'anteprima americana un red carpet senza giornalisti

News Cinema

Todd Phillips ha deciso di lasciare che "il film parli per sé" e di evitare inutili polemiche sulla violenza al cinema. Da noi il film Leone d'Oro a Venezia arriva al cinema il 3 ottobre.

Mentre cresce l'attesa per l'uscita il 3 ottobre di Joker, il film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix che ha vinto il Leone d'Oro alla Mostra del cinema di Venezia, tra mille polemiche e misure di sicurezza (secondo i cronisti non eccessive) si è tenuta ieri sera a Hollywood l'anteprima americana del film al TCL Chinese Theater di Los Angeles.

Per volontà della produzione e del regista, per una volta sul red carpet non c'erano giornalisti ma solo fotografi, e fan che si sono comunque accalcati, cantando il nome di Phoenix non appena l'hanno visto arrivare. Un portavoce della Warner ha dichiarato a Variety: "Si è detto moltissimo di Joker e pensiamo che sia l'ora che la gente veda il film".

Dichiarando che il film deve parlare da solo, per quello che è, Phillips si è rivolto con una battuta al pubblico presente: "Se il film vi piacerà, ditelo a un amico, perché i giornali non ne hanno parlato abbastanza".

Di fatto la crociata contro le supposte imitazioni della violenza rappresentata nei film non è nuova e com'è noto viene quasi sempre lanciata da chi il film in questione non l'ha visto e non ha nemmeno intenzione di farlo.

In America Joker uscirà un giorno dopo che da noi, il 4 ottobre, e per l'occasione nei cinema che lo proiettano sono previste imponenti misure di sicurezza, nonostante non ci siano state minacce ed espliciti motivi di allarme.