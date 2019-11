Joker 2: il regista Todd Phillips nega ma non nega

News Cinema

"Certo che ne abbiamo parlato con Joaquin Phoenix e la Warner Bros, ma al momento non c'è nessun contratto".

Benvenuti, la vostra razione quotidiana di Joker è pronta.

Due giorni fa vi abbiamo riportato la notizia battuta dall'Hollywood Reporter che dava per certa la conferma del sequel di Joker. Poche ore dopo Deadline, un'altra affidabile fonte di notizie di Los Angeles molto dentro l'industria cinematografica, dava per certo il contrario. Il giorno dopo il sito Indiewire si è fatto avanti pubblicando una dichiarazione del regista Todd Phillips, costretto a commentare con qualche testata giornalistica la rapida diffusione della voce che il sequel fosse "in lavorazione". Ne viene fuori che l'Hollywood Reporter farebbe meglio a rivedere l'affidabilità dei propri informatori e a non speculare troppo e a non chiamare mongolfiera un palloncino. Il regista nega che l'incontro con i vertici Warner Bros sia mai avvenuto per parlare ufficialmente di Joker 2, "non c'è un contratto firmato per iniziare a scriverlo e non abbiamo mai chiamato Joaquin Phoenix per parlare di un seguito" dice Phillips, il quale però aggiunge che "al massimo l'articolo è stato anticipatorio".