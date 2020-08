JoJo Rabbit torna in testa al fiacchissimo box office del secondo weekend di agosto

News Cinema

Nell'attesa di nuove uscite, con tanti cinema ancora chiusi e le arene a compensare, sono ancora i film della scorsa stagione a dominare il magro box office del weekend. In testa Jojo Rabbit.

Bizzarro e purtroppo (ovviamente) misero è il box office di questa estate, quando i film hanno ripreso a uscire ma molte sale non hanno riaperto e le arene estive puntano soprattutto, in attesa di titoli nuovi, su quelli della stagione scorsa. E i risultati cambiano velocemente, per quanti gli incassi siano ovviamente molto limitati.

Nel secondo weekend di agosto torna in vetta alla classifica Jojo Rabbit, il bel film di Taika Waititi che incassa 16.400 euro portando il suo totale a 4 milioni e 37.000 euro.

Al secondo posto torna anche un altro film molto apprezzato della scorsa stagione, Piccole donne di Greta Gerwig, che aggiunge 15.750 euro al suo bottino di 5 milioni e 944.000 euro.

In terza posizione resiste e anzi risale di due posizioni il capolavoro di Bong Joon-ho Parasite, che incassa questo weekend circa 12.500 euro per un totale di 5 milioni e 702.000.

Al quarto gradino del podio c'è Gli anni più belli di Gabriele Muccino, che era primo la settimana scorsa e questo fine settimana incassa quasi 12.000 euro che lo portano a 5 milioni e 569.000.

Chiude la top 5 un altro film molto apprezzato della scorsa stagione, il murder mystery moderno Cena con Delitto - Knives Out di Rian Johnson che era al secondo posto la settimana scorsa e che ha racimolato altri 9294 euro che diventano in tutto 5 milioni e 148.000.

Il bellissimo e crudo film dei fratelli D'Innocenzo, Favolacce, esce dalle prime posizioni ed è settimo questa settimana mentre in sesta si affaccia finalmente una nuova uscita, Il grande passo di Antonio Padovan con Stefano Fresi, Luigi Battiston e il compianto Flavio Bucci. Da notare che il film uscirà il 20 agosto e questi sono solo i risultati delle anteprime.