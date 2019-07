Jojo Rabbit: primo teaser trailer per la commedia satirica scritta, diretta e interpretata da Taika Waititi

News Cinema

Tra un Thor e l'altro il neozelandese torna alle sue passioni originarie, prendendo di mira Hitler e il razzismo.

Ieri è stata annunciata la sua presenza al Festival di Toronto, il prima mondiale (e, quindi, niente Venezia). Oggi ne arriva il primissimo, e assai atteso, teaser trailer. È ufficialmente partita quindi la campagna promozionale che porterà Jojo Rabbit nelle sale di tutto il mondo a partire dal 18 ottobre prossimo, quando debutterà negli USA (in Italia ancora non abbiamo una data d'uscita precisa).

Per chi non lo sapesse, Jojo Rabbit è una commedia satrica scritta, diretta e interpretata da Taika Waititi: il neozelandese, tra un Thor e l'altro, torna al suo primo amore - la comicità - e lo fa promettendo divertimento e polemiche.

Sì, perché nel suo film si parla esplicitamente di nazismo e di Adolf Hitler: tanto esplicitamente che nel film è lo stesso Waititi a interpretare il Führer.

In Jojo Rabbit, infatti, si racconta la storia di un bambino tedesco nella Germania nazista, solitario e un po' sfigato, ma tanto imbevuto di quell'ideologia da aver fatto di Hitler il suo amico immaginario, che però scopre a un certo punto che sua mamma nasconde in casa una ragazza ebrea che sta cercando di sopravvivere ai rastrellamenti e ai campi di concentramento.

Tratto da un romanzo di Christine Leunens intitolato "Caging Skies", Jojo Rabbit vede protagonisti il giovane Roman Griffin Davis nei panni di Jojo, Scarlett Johansson in quelli di sua madre e Thomasin McKenzie in quelli della fuggiasca. A completare il cast ci sono poi Rebel Wilson, Sam Rockwell, Alfie Allen e Stephen Merchant.

