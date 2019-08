Jojo Rabbit: la Disney ha paura di Taika Waititi?

News Cinema

Con l'acquisizione del listino Fox sono entrati nel listino anche i film Fox Searchlight e lo Studio teme che l'irriverente umorismo del regista possa alienargli il pubblico più tradizionale.

Quello che alcuni temevano sta per avverarsi? Come è noto, la Disney nella sua gigantesca marcia per diventare lo Studio più grosso di Hollywood ha inglobato anche la gloriosa 20th Century Fox con la sua sussidiaria, la Fox Searchlight. Finora non è stato un grande affare, perché i conti della Fox erano in rosso, molti progetti sono già stati cancellati e su alcuni c'è incertezza. Ma le notizie che arrivano da oltreoceano, diffuse dall'attendibilissimo Variety, sono a dir poco singolari.



Anche se Taika Waititi con Thor: Ragnarok ha portato nelle casse della Disney quasi 900 milioni di dollari, tanto che il regista a furor di popolo è stato richiamato alla guida del quinto film della serie, che si intitolerà, pare, Thor: Love and Thunder, il suo Jojo Rabbit, la satira antinazista, o meglio anti-odio prodotta alla Fox Searchlight - con lo stesso Waititi nel ruolo di un Alfred Hitler amico immaginario di un ragazzino, e Scarlett Johansson - sembra causare qualche imbarazzo ai dirigenti dello Studio.

Come scrive Variety:

"L'aspro attacco al nazismo è, comunque, un po' troppo tagliente per la dirigenza Disney, abituata a produrre film adatti a genitori e figli. La Searchlight ha iniziato a far vedere il film alla sua nuova proprietaria. A metà di un recente screening, un dirigente ha espresso il suo disagio e ad alta voce si è preoccupato che questo argomento potesse alienare i fan della Disney".

La Disney lo distribuirà comunque il 18 ottobre, vedremo con quanta pubblicità. La preoccupazione potrebbe però essere attenuata dal fatto che Jojo Rabbit, che avrà la sua anteprima mondiale al festival di Toronto, è dato come probabile candidato ai premi della prossima stagione.

I film della Fox Searchlight hanno spesso dominato nei riconoscimenti, come è accaduto agli Oscar col vincitore La forma dell'acqua nel 2018 e quest'anno con le 10 candidature per La favorita. .Se il film di Taika Waititi ottenesse qualche nomination, questo potrebbe convincere i dirigenti della vecchia guardia che vale la pena scommettere anche su opere meno popolari e per famiglie, riconoscendo e rispettando l'autorialità dei suoi artefici che si rivolgono a un altro tipo di pubblico.