JoJo Rabbit: in un cast di gran livello è il piccolo nazista occhialuto Archie Yates a rubare la scena

Irresistibile la sua interpretazione come migliore amico del giovane protagonista sempre in cerca di affetto.

In un film pieno di grandi interpretazioni come JoJo Rabbit, non ce ne voglia nessuno, ma per noi a rubare la scena è Yorki, un ragazzino dalle forme appena morbide, degli occhiali neri neri e instabili sul naso, una militanza nazista dura e pura (è una satira per fortuna!), oltre a un’amicizia di un’ariana tenerezza infinita con il coetaneo protagonista, il JoJo del titolo, l'altrettanto talentuoso Roman Griffin Davis.

Già nel trailer lo si sente commentare gli eventi che accadono intorno a loro, prima durante l’addestramento non proprio all’insegna dell’efficenza, e poi nel corso della guerra vera e propria, con tanto di un mortaio usato come fuoco amico con goffaggine irresistibile e una rassegnazione che lo porta ad ammettere come “decisamente non è un buon momento per essere un nazista!”. Per il ruolo si è portato a casa una (meritatissima) candidatura ai Criticis Choice Movie Awards.

Il giovanissimo attore è un esordiente, si chiama Archie Yates, ha 10 anni e un gran bel nome roboante che richiama secoli di cultura e artisti britannici. Presto lo vedremo fra gli interpreti di un reboot di Mamma ho perso l’aereo per la piattaforma di streaming Disney +. Non interpreterà Kevin McCallister, l’iconico personaggio reso famoso da Macaulay Culkin nell’originale del 1990, e sequel, ma un nuovo bambino che, come Kevin, si difende nella casa di famiglia da ladri pronti ad approfittare della partenza dei genitori per le vacanze.

Ma come ha preso la notizia di essere stato scelto per il film? Come ha dichiarato a Hollywood Reporter, “Ero appena tornato da scuola e mi sentivo un sacco stanco, odio scienze!, e allora mia madre mi ha detto che avevo ottenuto la parte. Ero così eccitato che ho usato il resto delle mie energie per tornare giù in cucina, mangiare dell’uva, tornare di sopra in camera e urlare”. Meno di una settimana dopo Archie si trovava a Praga sul set del suo primo film, ma per la questione lezioni di scienze non se l’è cavata, non crediate, ma ha avuto "un tutor che mi ha seguito per i corsi durante le riprese”, ha tenuto a precisare con un sospiro e un mugugno.

Quello che è sicuro è che Archie Yates non la finirà qui. La sua carriera, almeno come attore bambino, è decisamente assicurata, come ben sanno coloro i quali hanno già visto JoJo Rabbit.