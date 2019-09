Jojo Rabbit: ecco il trailer ufficiale italiano del film di Taika Waititi premio del pubblico al Toronto Film Festival 2019

News Cinema

Fra le sorprese dell’anno, è la storia comica di un solitario giovane appartenente alla Gioventù hitleriana durante la Seconda guerra mondiale.

Il pubblico di Toronto non ha avuto dubbi: Jojo Rabbit è un film che rompe gli schemi, in maniera positiva, e l’ha premiato come miglior film del festival. Una satira con protagonista un giovane della Gioventù hitleriana, Jojo (Roman Griffin Davis), che ha come amico immaginario un Hitler in versione grottesca e caricaturale. Inizia a vedere il suo amato nazismo in maniera diversa, quando sua madre (Scarlett Johansson) nasconde in soffitta una ragazza ebrea (la bravissima Thomasin McKenzie di Senza lasciare traccia).

Il regista, già di culto, è il neozelandese Taika Waititi, responsabile della svolta semi demenziale di Thor Ragnarok, e prima di una serie di film ironici e spiazzanti molto apprezzati nel circuito indipendente.