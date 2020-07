Jojo Rabbit è primo al boxoffice italiano del weekend, riproposto anche Piccole Donne

News Cinema

Il boxoffice italiano del weekend, limitato a poche sale, vede in classifica riproposte come Jojo Rabbit, Piccole donne e La dea fortuna.

Rieccoci qui come ogni lunedì col boxoffice italiano del weekend, per ricordarvi che un certo numero limitato di sale in Italia ha riaperto dopo l'emergenza Covid: vi invitiamo come sempre a non concentrarvi sui numeri, ma solo a diffondere la consapevolezza di questo combattimento in trincea per tutto il settore, combattimento tutt'altro che terminato.

In vetta troviamo una riproposta: quel Jojo Rabbit di Taika Waititi, vincitore del premio Oscar per la migliore sceneggiatura non originale, nominato anche per miglior film, attrice non protagonista (Scarlett Johansson), costumi, scenografie e montaggio. Riappare con 33.360 euro d'incasso, per un totale (pre-Covid) di 3.966.000.

Secondo posto per Favolacce dei fratelli D'Innocenzo, un altro premio per la sceneggiatura, questa volta al Festival di Berlino. Il film è disponibile già in streaming ed è stato qualche giorno fa anche trasmesso in prima tv da Sky, ma rimane uno dei lavori più interessanti di questa difficile stagione italiana, perciò è giusto che rimanga fruibile sul grande schermo. Porta a casa altri 18.800 euro, per un totale di 77.800.

La terza posizione è occupata invece dalla riproposta del nuovo Piccole donne di Greta Gerwig, altra statuetta agli ultimi premi Oscar, in questo caso per i costumi (ma nomination sono giunte anche per miglior film, attrice protagonista, non protagonista, sceneggiatura non originale e musiche). Rastrella 11.400 euro, piccola percentuale del totale pre-emergenza di 5.893.000.

Stabile al quarto posto Matthias & Maxime di e con Xavier Dolan, storia di due amici che girando in un cortometraggio la scena di un bacio, riflettono sulla propria sessualità: uscito la scorsa settimana, registra altri 9.600 euro, per un totale di 28.180.

Rispetto allo scorso weekend, non si muove nemmeno dalla quinta posizione La dea fortuna di Ferzan Ozpetek, con Edoardo Leo, Stefano Accorsi e Jasmine Trinca: la cifra è 9.180 euro, il totale 8.200.000 euro, essendo il film una riproposta.



