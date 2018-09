Johnny English colpisce ancora: tre poster esclusivi per prepararsi al nuovo trailer

Johnny English colpisce ancora, terzo atto della saga spionistica comica con Rowan Atkinson, arriverà nelle sale l'11 ottobre 2018. Un nuovo trailer è imminente, ci attende nel pomeriggio, ma nel frattempo possiamo rifarci gli occhi con le pose plastiche del nostro beniamino, l'agente segreto più fallibile della storia, in tre dinamici poster.

Nella storia un hacker misterioso rivela l'identità di tutti gli agenti sotto copertura: per fermare il manigoldo sarà necessario richiamare dalla pensione il buon Johnny, che per fortuna (o sfortuna?) non era operativo al momento del fattaccio...















Johnny English colpisce ancora: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD