Johnny English colpisce ancora: il nuovo trailer della spy comedy con Rowan Atkinson

Non aggiunge moltissimo a quanto già visto nelle prime immagini promozionali italiane di Johnny English colpisce ancora, ma il nuovo trailer della terza mirabolante e spassosa avventura dell'agente segreto inglese imbranato e pasticcione vale certamente la visione, perché ci permette di ascoltare la voce di Rowan Atkinson e perché lascia un po’ più di spazio a Emma Thompson, che interpreta un Primo Ministro Britannico severo e impettito.

Il personaggio di Johnny English, che è una chiara parodia di James Bond, è arrivato per la prima volta nei cinema italiani nel 2003 in un'action comedy intitolata Johnny English e scritta da Neal Purvis e Robert Wade, gli stessi sceneggiatori di alcuni film della serie dedicata a 007. La regia era di Peter Howitt, mentre a dirigere il sequel Johnny English la rinascita è stato, nel 2011, Oliver Parker. Questa volta dietro alla macchina da presa c'è l'esordiente David Kerr.

In Johnny English colpisce ancora, Johnny English viene strappato alla pace e alla noia della vita da pensionato nel momento in cui un misterioso attacco informatico rivela l'identità di tutti gli agenti britannici sotto copertura. Nella lista non figura Johnny, a cui viene affidato il compito di acciuffare l'infame hacker. Peccato che il nostro non sia esattamente un genio dell'informatica e dovrà ricorrere ad assurdi escamotage pur di non fare una pessima figura con il governo del Regno Unito. Ne film, che uscirà nelle sale italiane l'11 ottobre, ci sono anche la bella Olga Kurylenko, Ben Miller e Jake Lacy.