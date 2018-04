Johnny English colpisce ancora: ecco il primo spassoso trailer italiano!

Come anticipato ieri, Universal Pictures hanno rivelato il primo trailer ufficiale di Johnny English colpisce ancora terzo capitolo della serie che vedremo al cinema il prossimo autunno. Il film arriva ben 15 anni dopo l'originale e 7 anni dopo il sequel e ci ripropone il grande Rowan Atkinson nel ruolo di un poco tecnologico simil 007 (il personaggio ricorda anche l'agente Smart della serie creata da Mel Brooks).



Johnny English colpisce ancora: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Nel film Johnny English viene richiamato dalla pensione perché trovi il misterioso hacker che ha rivelato il nome di tutti gli agenti sotto copertura operativi in Gran Bretagna, un'impresa non da poco per un uomo decisamente analogico