Johnny English 3: un video annuncia l'arrivo del primo trailer!

Per chi ama da sempre Rowan Atkinson in tutte le sue incarnazioni, non solo il celeberrimo mr. Bean ma anche in Black Adder e nel suo sorprendente Maigret, la notizia di un nuovo film con l'attore inglese non può che essere motivo di giubilo. Per noi, almeno, lo è.

E cosa può esserci di meglio che ritrovarlo nelle vesti di Johnny English, la sua parodia dell'agente 007? Dopo il primo Johnny English del 2001 e il sequel, Johnny English la rinascita esattamente 10 anni dopo, sta per tornare sugli schermi (autunno 2018) Johnny English 3 (Johnny English Strikes Again in originale) e a dire la verità il tempo per Atkinson sembra proprio non passare.

Domani arriverà il teaser trailer ufficiale del film e come da tradizione è anticipato da un tease, o videoannuncio, che in questo caso ripropone scene dei due che l'hanno preceduto.



Johnny English 3: Il video annuncio del primo Teaser Trailer Ufficiale - HD

La nuova avventura di Johnny English inizia quando un attacco informatico rivela l'identità di tutti gli agenti sotto copertura in Gran Bretagna e Johnny English è l'ultima speranza del servizio segreto britannico. Richiamato dalla meritata pensione, viene mandato in missione per scoprire il misterioso hacker, attività moderna per la quale non è particolarmente attrezzato...

Scritto da William Davies e diretto da David Kerr, Johnny English 3 ha comprimari eccellenti come Ben Miller, Olga Kurylenko, Emma Thompson e Jake Lacy.