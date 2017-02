Johnny Dorelli: 80 anni tra musica, cinema, passione e humor

Giorgio Domenico Guidi, in arte Johnny Dorelli, compie 80 anni il 20 febbraio del 2017. La generazione di chi scrive (classe 1976) ha difficoltà a incasellarlo univocamente come cantante o attore, qualcuno più giovane e meno attento lo ricorderà solo per i film comici degli anni Settanta-Ottanta, qualcun altro con più anni sulle spalle non avrà difficoltà a collegarlo al varietà e alla musica, sua prima e più grande passione.

E sarebbe la mossa più corretta nei suoi riguardi, anche se siamo pronti a scommettere che la difficoltà di incasellarlo gli piacerebbe. Johnny Dorelli sboccia come cantante in America, dove raggiunge il padre tenore Nino D'Aurelio negli anni Quaranta, per poi tornare in patria a metà degli anni Cinquanta. Qui si fa portavoce di un modo di cantare diverso da quello più in voga nella musica nostrana dell'epoca, importando lo stile dei crooner alla Frank Sinatra, come fa Teddy Reno, che lo mette sotto contratto da subito.

Il periodo lo vede (anzi: lo ascolta) vincere il Festival di Sanremo per due volte di fila, nel 1958 e nel 1959, in coppia con Domenico Modugno per Nel blu dipinto di blu e Piove. Sono gli stessi anni in cui si affaccia sul cinema, ma nei primi tempi non ha un'autonomia d'attore al botteghino: è per esempio comprimario ospite, con canzone al seguito (Calypso Melody) in Totò, Peppino e le fanatiche del 1956. D'altronde non può distanziarsi molto in quel momento da una carriera musicale ricca di enormi soddisfazioni: è del 1967 il trionfo di L'immensità, cantata con Don Backy, e dal 1966 al 1979, con poche pause, condurrà lo spettacolo rafiofonico Gran Varietà. Leggiamo che avrebbe garantito il botto delle radio portatili a transistor in Italia: lo leggiamo, avremmo voluto viverlo.

Qualcosa sul grande schermo cambia nel 1967 con Arriva Dorellik di Steno: è vero che la sua parodia di Diabolik è nata in tv, dove ormai è diventato mattatore con show come Johnny 7, è anche vero che forse il film si ricorda più per la hit Arriva la Bomba, però... per essere "solo" un cantante, Dorelli è uno che vuole recitare, vuole mettersi alla prova in quel ruolo, e si vede. Dirà di se stesso che il suo modello è sempre stato l'artista a tutto tondo "all'americana". Il '67 è anche l'anno di nascita del primo figlio Gianluca Guidi, attore e cantante, avuto da una relazione con Lauretta Masiero.

E' dai primi anni Settanta che, con una produzione musicale meno frenetica e più cadenzata, in un momentaneo distacco dalla tv (dopo le polemiche per una costosa edizione di Canzonissima '69-'70), Dorelli volge il suo sguardo con più decisione al cinema, con la tranquillità del successo che riscuote al teatro col sempreverde Aggiungi un posto a tavola (1974). Umorismo e malinconia (quando non dramma tout court) si alternano in questa prima fase cinematografica: ci sono Pane e cioccolata (1974), Il mostro (1977) e Il cappotto di Astrakan (1980), ma nel 1976, con Spogliamoci così senza pudor, comincia il suo legame con la commedia farsesca sopra le righe, con qualche elemento d'erotismo. Sono anche gli anni del suo matrimonio con Catherine Spaak, nato nel 1972 e terminato nel 1978.

Grazie ai ripetuti passaggi televisivi, si ricordano alcuni suoi film comici a episodi degli anni Ottanta, in tandem con nomi fortissimi al botteghino dell'epoca, come Lino Banfi (Dio li fa e poi li accoppia del 1982, Occhio malocchio prezzemolo e finocchio del 1983) e in un caso Paolo Villaggio, in A tu per tu (1984). Sposatosi nel frattempo con l'icona sexy per eccellenza degli anni Settanta, Gloria Guida, tuttora sua moglie, a metà degli Ottanta allenta la presa sul cinema e torna molto attivo in tv: come presentatore sulle reti Finivest (Premiatissima), ma anche come attore brillante in fiction che gli fanno riscoprire il lato agrodolce, come Cuore del 1984 e La coscienza di Zeno del 1988, ruoli probabilmente ottenuti grazie al suo interessante rilancio impegnato con State buoni se potete (1983) di Luigi Magni, dov'era San Filippo Neri.

Dopo il dovuto e simbolico impegno come presentatore del 40° Festival di Sanremo nel 1990, riduce i suoi impegni fin quasi al ritiro, dedicandosi essenzialmente alla musica (parteciperà però a Sanremo nel 2007 con Bollani e Meglio così). Curiosità: il Dorelli attore non ha mai ricevuto nessun riconoscimento, fino alla nomination a un David nel 2005 come migliore non protagonista per Ma quando arrivano le ragazze? di Pupi Avati.