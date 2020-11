Johnny Depp: una petizione per ridargli Grindelwald oppure i fan boicotteranno Animali Fantastici

News Cinema

A poche dall'annuncio dello stesso Johnny Depp sull'abbandono del ruolo di Grindelwald in Animali Fantastici, dopo la richiesta della Warner Bros, nasce la petizione dei fan per non cambiare le cose oppure inizierà il boicottaggio.

Tra tutte le celebrità di Hollywood, Johnny Depp è tra i pochi che contano una sterminata schiera di fan in tutto il mondo. Non ammiratori di passaggio che si sono fermati per strappare un selfie o un autografo su un red carpet durante un'anteprima, no. Qui si parla di devozione profonda, di venerazione, di amore incondizionato per ciò che l'attore è stato capace di creare sullo schermo.

In 36 anni di carriera i personaggi memorabili a cui ha dato vita hanno trafitto i cuori di spettatori e spettatrici di diverse generazioni: dal malinconico Edward che con quelle mani affilate non poteva abbracciare nessuno al maestro d'amore Don Juan DeMarco, dall'infiltrato Donnie Brasco allo strafatto giornalista Raoul Duke, dal detective Ichabod Crane al cioccolataio Willy Wonka. Tutto questo senza ancora aver citato lo psicotico agente della CIA Sands, il barbiere Sweeney Todd, l'indiano Tonto, il Cappellaio Matto, e l'interpretazione dei realmente esistiti Ed Wood, George Jung, John Dillinger, James M. Barrie e James Bulger.

E in cima a questa piramide di personaggi, l'inimitabile Jack Sparrow.

Gellert Grindelwald di Animali Fantastici, la saga prequel di Harry Potter arrivata a due film compiuti su cinque, era l'ultimo personaggio magnificamente incarnato da Johnny Depp. In seguito alla sentenza del tribunale inglese che lo ha riconosciuto colpevole di violenza fisica nei confronti dell'ex moglie Amber Heard, l'attore ha annunciato di aver lasciato il ruolo di Grindelwald su ("rispettosa e comprensibile" dice lui) richiesta della Warner Bros che produce la saga. Depp ha chiarito subito che ricorrerà in appello per lottare contro queste "falsità", ma è evidente che la sua posizione attuale di condannato lo renda una persona inadeguata all'immagine di una serie di film per famiglie.

Sono trascorse soltanto poche ore dall'annuncio e i fan non hanno perso tempo.

Johnny Depp: piovono firme per la petizione dei fan che minacciano il boicottaggio

I fan dell'attore sono partiti all'attacco in tempo record. Sul sito Change.org è stata aperta la petizione Warner Bros, Bring Johnny Depp back as Gellert Grindelwald!!! per chiedere alla Warner Bros di restituire a Johnny Depp il ruolo del personaggio di Grindelwald in Animali fantastici 3, le cui riprese sono in corso. Le 17000 firme attualmente presenti sono destinate ad aumentare drasticamente, osservando il getto continuo con cui arrivano. E non è tutto qui.

I numerosissimi fan di Depp credono nella sua innocenza e minacciano di boicottare il terzo film della saga se le cose non torneranno al proprio posto. A tal proposito sono stati creati gli hashtag #boycottFantasticBeasts e #JusticeForJohnnyDepp per raggruppare adeguatamente le proteste, tra le quali si leggono commenti che sottolineano tanto la rimozione di Johnny Depp da Animali Fantastici quanto la conferma di Amber Heard per Aquaman 2, anch'esso prodotto dalla Warner Bros che si trova suo malgrado in una posizione spinosa.