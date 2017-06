Johnny Depp tenta di ridare lustro a The Libertine

Quando si parla di Johnny Depp e di The Libertine si rischia di fare un po’ di confusione. Esistono infatti due film con questo titolo che lo vedono protagonista e che non hanno nulla a che fare l’uno con l’altro. Il più recente - e ancora da realizzare - porta la firma di Brett Ratner ed è la rilettura cinematografica del caso di cronaca riguardante Dominique Strauss-Kahan, Direttore del Fondo Monetario Internazionale che nel 2011 diede le dimissioni in seguito a uno scandalo sessuale. Al momento il progetto è in fase di stallo e occorre capire se prenderà effettivamente il via.

Il secondo film risale al 2004, era diretto da Laurence Dunmore e vedeva l’attore nei panni del godereccio e scapestrato seduttore John Wilmot, che nel diciassettesimo secolo ne combinava di tutti i colori. Massacrato dalla critica, finì presto nel dimenticatoio, ma la notizia di oggi è che potrebbe avere un momento di gloria - e di uscita dall’oblio -proprio grazie a Depp, che ne parlerà e lo mostrerà al pubblico del Cinemageddon di Glastonbury, un festival nel festival di cui è l’ospite d’onore.

Nella serata di apertura (il 21 giugno), la star di Pirati dei Caraibi presenterà a un folto gruppo di spettatori seduti in macchine americane e cubane degli anni ’60, anche Dead Man di Jim Jarmush (di cui era protagonista) e Shakespeare a colazione di Bruce Robinson. The Libertine sarà comunque l’highlight della serata.

Di questa produzione in costume impersonata anche da Rosamund Pike e John Malkovich Johnny aveva detto tempo fa: "E’ un film a cui molte persone hanno lavorato sodo e di cui io vado molto fiero".