Johnny Depp sostiene il cinema d'estate con Arrivederci Professore

Avevamo festeggiato la prima posizione nel boxoffice italiano di Arrivederci Professore dopo una sola giornata di programmazione già lo scorso venerdì, e oggi festeggiamo un analogo traguardo all'indomani del weekend. Come ci informa il nostro Domenico Misciagna nella news sugli incassi del fine-settimana, il film con Johnny Depp è arrivato a 516.560 Euro, risultato che di questa stagione possiamo considerare notevole.

Sul successo di Arrivederci Professore, che narra di un insegnante di un college del New England che scopre di avere una malattia terminale e che si congeda dalla vita in maniera bizzarra e irriverente - e soprattutto più malinconica che tragica - il CEO di Notorious Pictures Guglielmo Marchetti ha rilasciato una dichiarazione: "Siamo entusiasti della performance di Arrivederci Professore, migliore incasso nel weekend. Questo risultato conferma la bontà della strategia che portiamo avanti da anni. Mettere film importanti nel periodo estivo supportati da significativi investimenti per il lancio trova il consenso e il gradimento del pubblico. Non ci si deve spaventare di fronte a qualche apparente inciampo nel boxoffice, dobbiamo tutti continuare a sostenere l'estate e la campagna Movie-ment. Per creare consapevolezza nel pubblico rispetto alla bellezza del cinema d'estate servono tempo, risorse, coraggio e soprattutto grandi film. Arrivederci Professore è un bel film che può dare ancora tanto a tutti quegli esercenti che riusciranno a tenerlo ancora in sala, il nostro supporto in termini di comunicazione unito al passa parola porterà certamente ancora grandi soddisfazioni".

Arrivederci Professore è il terzo dei sette titoli che Notorious ha posizionato a sostegno dell'iniziativa Movie-Ment - Il cinema tutto L'anno, volto a lanciare il cinema come forma di intrattenimento culturale anche nel periodo estivo. I prossimi saranno: la commedia romantica Ti presento Patrick (4 luglio), Birba - Micio combinaguai (18 Luglio), film d'animazione per i più piccoli, Isabelle - L'ultima evocazione (1 agosto), per gli amanti dell'horror e Teen Spirit - A un passo dal sogno (29 agosto), un teen drama.

Diretto da Wayne Roberts, Arrivederci Professore è interpretato anche da Rosemarie DeWitt e Danny Huston, per citare soltanto alcuni nomi, e ha fra i suoi pregi la totale assenza di retorica e il sempre valido invito ad assaporare la vita in ogni suo istante, non soltanto attraverso il divertimento e le nuove esperienze (e il nostro protagonista ne fa davvero di insolite), ma anche nutrendosi di cultura (i libri in primis) e di senso del bello. Via ogni sciatteria, insomma, a cominciare da quelle tute da ginnastica tanto invise a Karl Lagerfield, che un giorno disse: "Se uscite con i pantaloni della tuta, avete perso il controllo della vostra vita". E via ogni mediocrità. Depp, con il suo taglio di capelli quasi ottocentesco e le sue scarpe inglesi, ci invita anche all'eleganza nei modi e al perdono: degli altri e di noi stessi.

Il primo posto nel boxoffice del weekend di Arrivederci Professore è la dimostrazione che per andare forti al botteghino non è necessario essere legati alle major americane. Si può far bene pure se si è piccoli e indipendenti, e se oltre a intrattenere, si riesce a educare. Il pubblico è intelligente, e gli ottimi risultati, nelle scorse settimane, di film d'autore come Il Traditore e di Dolor y Gloria ne sono la perfetta dimostrazione.