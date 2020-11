Johnny Depp riceverà il compenso intero per Animali Fantastici 3, rimandato al 2022

News Cinema

Dopo la contestata decisione di licenziare Johnny Depp dal terzo Animali fantastici, la Warner dovrà pagare all'attore l'intero cachet. Ma le polemiche non si fermano.

Costerà cara alla Warner la decisione di licenziare Johnny Depp (o meglio, di costringerlo a dare le dimissioni) dal ruolo di Gellert Grindelwald che l'attore avrebbe di nuovo interpretato in Animali fantastici 3 e nei due film successivi. La decisione, com'è noto, è giunta in seguito alla decisione di un giudice inglese che in pratica - nonostante, a detta di molti, le numerose prove del contrario - dopo il processo ha dato ragione ad Amber Heard, facendo perdere a Depp la causa per diffamazione intentata al tabloid The Sun, che l'aveva definito "uno che picchia la moglie". Immediatamente dopo, c'è stato un colloquio con l'attore che è stato invitato a farsi da parte. Comunque la si pensi (e i fan di questo bravissimo interprete hanno fatto subito sentire la loro voce forte e chiara) lo Studio ha deciso di liquidargli l'intero compenso pattuito per la sua partecipazione al film.

Al momento della sentenza, Johnny Depp aveva girato una sola scena del film ma il suo contratto prevedeva che, nell'eventualità in cui non avesse potuto completare la sua performance, ricevesse comunque l'intero salario. Non è stata solo la causa londinese, probabilmente, a mettere in allarme i dirigenti Warner, visto che Depp ha in corso un'altra causa, stavolta in Virginia, contro l'ex moglie Amber Heard, sempre per diffamazione, e questa avrebbe potuto interferire col piano di lavorazione di Animali fantastici 3.

È in ogni caso un duro colpo per il franchise, che pone allo Studio la necessità di trovare un sostituto altrettanto carismatico, impresa non facile, e che lo ha costretto a spostare l'uscita al 15 luglio 2022. Chissà se per allora le polemiche si saranno placate.