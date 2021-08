Johnny Depp premiato alla carriera a San Sebastian

News Cinema

Non teme le polemiche il festival di San Sebastian, che assegna il Donostia Award alla carriera a Johnny Depp.

Quando si parla di premi alla carriera, i festival prendono le loro decisioni in modo ponderato e indipendente: per questo il festival di San Sebastian ha scelto di assegnare quest'anno il Donostia Award a Johnny Depp, che segue nell'albo d'oro della manifestazione Viggo Mortensen, premiato nellìultima edizione. Tra gli altri vincitori, dal 1986, ci sono star come Gregory Peck, Glenn Ford, Bette Davis, Lauren Bacall, Anthony Hopkins e Glenn Close, ma anche Antonio Banderas e Meryl Streep, Penélope Cruz, Donald Sutherland e il regista Costa-Gavras.

Quest'anno il festival, che si svolgerà dal 17 al 22 settembre, ha scelto di onorare la bella carriera di Johnny Depp, caduto in disgrazia dopo le sentenze britanniche a lui sfavorevoli, nella causa intentata dall'attore per diffamazione al Sun che lo aveva accusato di essere un "picchiatore di mogli". Anche se non ci ha creduto (quasi) nessuno, al punto che i suoi fan hanno iniziato una petizione per togliere l'ex moglie Amber Heard da Aquaman 2, tanto è bastato per farne persona non grata.

Dopo la sua sostituzione con Mads Mikkelsen nel nuovo Animali fantastici, la MGM ha fatto sparire Minamata, un film a cui Depp teneva molto, in cui interpreta il fotografo americano che portò col suo lavoro all'attenzione mondiale un disastro ambientale in Giappone.

San Sebastian rende giustizia artistica a Johnny Depp, definendolo "uno degli attori più talentuosi e versatili del cinema contemporaneo". Depp sarà al festival a ritirare il premio il 22 settembre.