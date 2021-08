Johnny Depp: le cineaste spagnole sul piede di guerra ma anche il Festival di Karlovy Vary lo omaggia

News Cinema

Dopo la decisione del festival di San Sebastian di assegnare a Johnny Depp il Donostia Award alla carriera arrivano le inevitabili polemiche. Nel frattempo anche il festival ceco di Karlovy Vary gli rende omaggio presentando Minamata e un altro film da lui prodotto.

p>Eranodopo l'annuncio del festival di San Sebastian che il Donostia Award alla carriera (e sottolineiamo carriera) sarebbe andato a Johnny Depp , caduto in disgrazia dopo che un tribunale inglese ha dato ragione al tabloidche lo accusava di essere un "picchiatore di mogli" (accusa per altro smentita da tutte le sue compagne, ma la sentenza sembra ormai per molti incisa nel marmo). L'Associazione spagnola delle donne di cinema ha aspramente criticato la scelta artistica del festival di San Sebastian. La presidentessa dell'associazione,, ha dichiarato all'Associated Press:

Questa è una pessima pubblicità per il festival e per la sua dirigenza e trasmette un terribile messaggio al pubblico: Non importa se sei un violento se sei un bravo attore.

Sinceramente questa ci sembra una visione assai semplicistica e riduttiva della cosa, perché se Depp deve pagare per qualche crimine come individuo, lo farà nelle sedi e nei luoghi giusti, il che non toglie che sia un eccellente attore e produttore. Al punto che proprio a dispetto delle polemiche un altro prestigioso festival europeo, quello ceco che si svolge nella località di Karlovy Vary, ha deciso di onorare Johnny Depp. Non con un premio alla carriera, che andrà a sir Michael Caine, ma ospitandolo con due delle sue produzioni, Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan e Minamata(foto), che da noi dovrebbe uscire a novembre. Queste le parole dei direttori del festival, Krystof Mucha e Karel Och:

Siamo incredibilmente onorati di dare il benvenuto al festival ad un'icona del cinema contemporaneo. Ammiriamo il signor Depp da tantissimo tempo e siamo felicissimi di tributargli questo onore.

Ancora una volta si confonde l'arte con l'artista, ci sembra: un festival di cinema è tenuto a decidere in base ai meriti artistici di una persona e non in base a presunti delitti privati, con cui l'eventuale colpevole si confronterà in altri luoghi.