Johnny Depp: in pochi ricordano l'unica volta che ha recitato in un film tratto da un fumetto

News Cinema

Johnny Depp ha preso parte a numerosi franchise di successo, dai Pirati dei Caraibi al Wizarding World di J.K. Rowling. Non tutti ricordano, però, l'unico film tratto dai fumetti che il divo ha interpretato.

Johnny Depp è uno dei personaggi più amati di Hollywood. Di recente, la notizia che potrebbe tornare ad interpretare Capitan Jack Sparrow nel sesto film di Pirati dei Caraibi ha entusiasmato i fan del divo. Il suo talento camaleontico l'ha consacrato a livello mondiale e portato a recitare in alcuni dei più grandi franchise cinematografici mai prodotti. Depp, tuttavia, si è sempre scrupolosamente tenuto alla larga dal cinema di supereroi. Eppure, nascosto nella sua vasta filmografia, si cela un singolo titolo, spesso trascurato, che tecnicamente rientra nel genere cinecomic... ma non nel modo in cui vi aspettate.

Il film è La Vera Storia di Jack lo Squartatore (2001), diretto da fratelli Albert e Allen Hughes. Si tratta di un horror thriller ambientato nel 1888, tra le strade nebbiose e illuminate a gas del quartiere londinese di Whitechapel. La trama esplora l'agghiacciante mistero del leggendario serial killer che dà il nome al lungometraggio. Johnny Depp interpreta l'ispettore Frederick Abberline, brillante ma tormentato detective di Scotland Yard incaricato di dare la caccia all'inafferrabile assassino.

La Vera Storia di Jack lo Squartatore prende il nome e il concept dalla graphic novel di Alan Moore ed Eddie Campbell, pubblicata tre il 1991 e il 1996. Questo rende il film l'unica incursione di Depp nel mondo degli adattamenti dai fumetti.

La Vera Storia di Jack lo Squartatore: l'unico film con Johnny Depp tratto da un fumetto

Il film, resoconto romanzato degli atroci omicidi di Jack lo Squartatore, immagina che i delitti siano collegati a una cospirazione che coinvolge i più alti ranghi della società britannica. Le vittime sono delle prostitute disperate, tra cui Mary Kelly (Heather Graham), con la quale Abberline, man mano che le indagini procedono, intreccia una relazione. Il detective scoprirà che dietro agli omicidi si celano pericolosissimi intrighi, che coinvolgono la Massoneria e, forse, persino la monarchia stessa.

I fratelli Hughes hanno realizzato un thriller affascinante, immerso in una suggestiva atmosfera gotica che cattura la cupezza della Londra vittoriana. La Vera Storia di Jack lo Squartatore ha ottenuto un discreto successo al botteghino, incassando, a fronte di un budget di 35 milioni di dollari, circa 74,5 milioni in tutto il mondo. L'accoglienza della critica è stata disomogenea ma, nonostante le recensioni contrastanti, la pellicola ha conquistato gli appassionati di thriller dark in costume e si afferma come un'opera atipica, nel sottogenere degli adattamenti di fumetti.

Quali sono le differenze tra il film con Johnny Depp e il fumetto?

La graphic novel From Hell di Alan Moore e Eddie Campbell, raccolta in un enorme volume di quasi 600 pagine, è ampiamente considerata un capolavoro del genere. È un'opera densa, meticolosamente documentata, che usa gli omicidi dello Squartatore come lente per esplorare le contraddizioni della società vittoriana. La narrazione del fumetto, ricca di annotazioni dettagliate, presenta il protagonista Sir William Gull come un uomo guidato da credenze occulte e dal desiderio di affermare il potere patriarcale attraverso la violenza rituale.

Il film 2001, per necessità, snellisce e altera significativamente la narrazione. Il cambiamento più importante è lo spostamento dell'attenzione da Gull (Ian Holm) all'ispettore Abberline, trasformando la storia in un giallo più convenzionale incentrato sul personaggio di Johnny Depp. Anche la dipendenza da oppio e le allucinazioni di Abberline sono assenti nella graphic novel, così come la sottotrama romantica con Mary Kelly.

Le complesse cospirazioni massoniche e storiche descritte da Moore, così come la cupa realtà della vita delle prostitute, sono semplificate nel film. Quindi, sebbene La Vera Storia di Jack lo Squartatore catturi in parte l'atmosfera del materiale originale, in definitiva racconta una storia molto diversa e molto meno ambiziosa e accurata, rispetto alla graphic novel.