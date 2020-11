Johnny Depp "ha picchiato l'ex moglie": lo sostiene un giudice inglese

News Cinema

L'attore americano colpito nella sua reputazione brutalmente dalla sconfitta sancita da un tribunale inglese della sua causa per diffamazione contro il quotidiano Sun, che l'aveva definito uno "che picchia la moglie". Tutti i dettagli.

Brutte notizie per Johnny Depp. L’attore ha infatti perso la causa che aveva intentato contro il quotidiano Sun, e su cui aveva investito molto per mantenere la propria reputazione, dopo essere stato definito uno che “picchiava la moglie”, riferendosi all’ex compagna Amber Heard. La corte ha rifiutato di riconoscere alla star un compenso in denaro per i danni subiti alla sua reputazione, alla fine di uno dei processi più seguiti e dibattuti di questi anni in Gran Bretagna.

Secondo il giudice, quello che il Sun ha pubblicato, è “sostanzialmente vero”. La sentenza è stata diffusa online questa mattina, dopo tre mesi dalla fine delle udienze, avvenuta lo scorso mese di luglio. L’editore ha così commentato: “parteggiamo e diamo voce da più di 20 anni alle vittime di abusi domestici, che non dovrebbero mai rimanere in silenzio e ringraziamo il giudice per la sua attenta valutazione e Amber Heard per aver avuto il coraggio di portare prove in tribunale”.

L’avvocato americano della Heard, che la rappresenterà anche in un processo per diffamazione contro l’ex marito nei tribunali americani, ha così dichiarato, “per chi è stato presente al processo, la decisione e il giudizio non sono una sorpresa. Molto presto, presenteremo ancora più prove negli Stati Uniti per far ottenere giustizia a Amber Heard e difendere il suo diritto alla libertà di parola”.