Johnny Depp costretto ad abbandonare Animali Fantastici, non sarà più Grindelwald

Con una breve lettera su Instagram Johnny Depp si rivolge ai suoi fan e comunica di aver rinunciato al suo ruolo di Grindelwald nella serie Animali Fantastici, come gli sarebbe stato richiesto dalla Warner.

Si conferma il brutto momento per l’immagine pubblica di Johnny Depp, e come preventivabile arrivano le prime ricadute anche per la sua carriera, dopo la sentenza di un giudice britannico che, in buona sostanza, ha messo su nero su bianco come abbia “picchiato la sua ex moglie”, Amber Heard.

Con una lettera diffusa sui social, l'attore ringrazia i fan e le tante persone che gli sono state vicine in momenti così difficili, ha definito surreale il pronunciamento della corte. Nella lettera, Depp comunica anche che gli è stato chiesto dalla Warner Bros di rinunciare al ruolo di Grindelwald in Animali fantastici, richiesta che rispetta e accetta. L'attore prosegue dicendo che farà appello alla sentenza, lotterà per "raccontare la verità. La mia risolutezza rimane forte e intendo provare che le accuse contro di me sono false. La mia vita e la mia carriera non sarà definita da questo particolare momento".

Trovate qui sotto il post e la lettera originale di Johnny Depp"