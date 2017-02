Johnny Depp contro i suoi manager: "Mi hanno truffato", "Spendeva troppo"

I problemi di Johnny Depp, purtroppo per lui e per noi che gli siamo affezionati, continuano, ma questa volta si tratta di problemi finanziari e non sentimentali. Qualche tempo fa l'attore aveva sporto querela al The Management Group, l'associazione che gestiva le sue finanze: l'attore aveva attaccato il gruppo per non averlo avvisato in tempo di un'imminente bancarotta e per aver usato fraudolentemente i suoi fondi per altre operazioni finaziarie.

Per tutta risposta, il Management Group ora ha controquerelato la star, sostenendo di averlo avvisato più e più volte che le sue uscite stessero pericolosamente superando le entrate, non riuscendo a farlo ragionare. Nel testo i responsabili dello studio accusano Depp di spese folli: 18 milioni di dollari per uno yacht di 45 metri, 30.000 dollari al mese di vini pregiati, 200.000 dollari al mese per aerei privati, 300.000 dollari al mese per il suo staff di 40 persone, 150.000 dollari al mese per la sicurezza, 4 milioni di dollari per un'etichetta musicale fallita e 3 milioni per organizzare lo sparo da un cannone delle ceneri dello scrittore Hunter Thompson.

Secondo Depp, i manager gli avrebbero fatto realizzare la difficile situazione solo quando gli hanno consigliato di vendere una proprietà in Francia per recuperare contante. Il Management Group sostiene non solo che non sia affatto vero, ma che l'attore per giunta debba ancora loro 4.200.000 dollari, dopo aver cambiato manager.

Una brutta situazione per Depp, che da qualche anno ha perso il suo status di star accalappia-incassi, ed è comparso in diverse classifiche dei divi troppo pagati (rispetto agli introiti che garantiscono).