Johnny Depp, ancora un solito ignoto in casa dell’attore: altro che pasta e fagioli...

Il sistema di sicurezza della lussuosa proprietà di Johnny Depp deve avere qualcosa che non va, visto che per la seconda volta in poco tempo qualcuno ha fatto irruzione. Si è trattato di un uomo che si è preso una simpatica libertà.

A Hollywood piove sempre sul bagnato, e il bagnato, nel nostro caso, è Johnny Depp, o meglio la casa di Johnny Depp, che è stata teatro di una piccola invasione. Un uomo si è infatti introdotto nella lussuosa villa della star per farsi una doccia e, udite udite, prepararsi un drink da sorseggiare in santa pace. A chiamare la polizia ci ha pensato un vicino di casa, che ha visto l'individuo prima sostare accanto alla piscina dell'abitazione e poi dirigersi all'interno della stessa. Il malintenzionato era un homeless, a cui evidentemente non è parso vero di trascorrere qualche minuto da gran riccone e che non si è lasciato intimidire dalle minacce del vicino di Johnny. Avvistato anche dagli addetti alla sicurezza della casa, il malandrino è stato sorpreso dai poliziotti mentre si faceva una doccia. Si è rifiutato di uscire dal bagno e a quel punto la porta è stata aperta con un calcio. Ammanettato, il reprobo ha raccontato di essersi servito da bere ed è stato portato via.

Johnny Depp non è nuovo alle ruberie e a soliti ignoti che occupano senza permesso i suoi sacri spazi. Già nel mese di gennaio, infatti, una donna era entrata nella smisurata e lussuosa proprietà dell’attore, non rubando nulla né facendo danni. Anche in quel caso, la cosa si era risolta con l’arrivo della polizia. Durante entrambe le furtive visite, l’attore si trovava fuori casa, e quindi non ha visto fare capolino in soggiorno persone sedotte dalla sua opulenza e desiderose di vivere per qualche istante in una favola.

A proposito di favole, bisogna dire che di recente la vita di Depp è stata tutt’altro che un incanto, per motivi personali che sono andati a disturbare la sua vita professionale. Dismesso il mantello del Gellert Grindelwald di Animali Fantastici 3, Johnny si è in parte consolato con l’uscita nelle sale USA di City of Lies, film che si era deciso di non far arrivare in Nordamerica e che la critica non ha bocciato su tutta la linea.