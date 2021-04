John Woo produrrà Monkey Master, da una storia inedita di Stan Lee

News Cinema

Il regista cinese John Woo sarà il produttore di un film sul supereroe cinese Monkey Master, rilettura di Monkey King, da una storia inedita di Stan Lee del 2016.

Quando due leggende si incontrano, fanno la storia, o almeno speriamo sia questo il caso. John Woo ha annunciato che produrrà un film live action su Monkey Master, basato su una storia inedita del 2016 scritta da Stan Lee assieme a Sharad Devarajan, che collaborerà in veste produttiva. Proprio nel 2016 Lee ne parlava in questi termini:

Sono sempre stato affascinato dalle culture cinesi e indiane che sono così filosofiche e ricche di tradizione e moralità. Ho scritto innumerevoli supereroi di ogni nazionalità e di ogni parte del mondo, prima, ho perfino creato molti eroi provenienti da altri pianeti e galassie, ma Monkey Master sarà unico nel modo in cui intreccia i miti per creare un eroe moderno che divertirà i fan di tutto il mondo con le sue capacità nelle arti marziali e i suoi inarrestabili super poteri.

Si tratta di un diverso approccio alla leggenda cinese di Monkey King, una classica e nota storia del XVI secolo, personaggio, più volte affrontato in varie versioni e media, del romanzo "Viaggio verso Occidente". Il film seguirà l'archeologo newyorkese Li Yong il cui ritrovamento di un'antica profezia sul Monkey King lo conduce in India, dove scopre dei poteri segreti che lo trasformano in un moderno supereroe, Monkey Master appunto.

E non è tutto: è perfino possibile che John Woo decida anche di dirigerlo. A proposito del film ha infatti dichiarato di aver sempre desiderato realizzare un film sulla leggenda ma di non aver mai trovato un modo inedito e originale di raccontarla, fino ad oggi:

La storia di Stan Lee è una versione davvero unica che ha incorporato il mitologico viaggio del personaggio in India e ha tutti gli elementi che mi piacciono del cinema: personaggi fantastici, azione e avventura. Sono felice di lavorare con Sharad e di portare sullo schermo la visione di Stan per questo nuovo supereroe.

Per Deravajan: "Stan Lee è stato un mentore e un amico e uno dei creatori più influenti del XXmo secolo. Sono davvero felice di lavorare con John Woo e (i produttori) Lori Tilkin e Gill Champion per onorare la creazione di Stan di Monkey Master e portare sullo schermo questo supereroe come lui ha sempre voluto".

Concludiamo questa notizia come avrebbe fatto il Generalissimo Stan Lee: Excelsior!