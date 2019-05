John Wick: Chapter 4 uscirà a maggio 2021

Visto il notevole esordio al botteghino di John Wick 3 – 56,8 milioni di dollari negli Stati Uniti, 93 in tutto il mondo e primo posto anche in Italia con 1,5 milioni di Euro – era più che preventivabile un quarto episodio della saga sparatutto interpretata da Keanu Reeves.

John Wick: Chapter 4 arriverà nelle sale americane il 21 maggio 2021, e probabilmente nello stesso periodo anche nei cinema internazionali. Anche se non è stato ancora confermato, appare più che probabile che il regista Chad Stahelski torni dietro la macchina da presa, lui che ha diretto l’intera trilogia. Da ricordare inoltre che l’originale era stato diretto anche da David Leitch, che poi è passato ad altri film di successo come Atomic Blonde, Deadpool 2 e prevedibilmente anche l’imminente Hobbs and Shaw. Lo spin spin-off del franchise Fast and Furious vede protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham.

La saga action di John Wick è decisamente andata in crescendo, a nostro avviso sia a livello puramente cinematografico che, cosa più importante, per quanto riguarda i risultati al boxoffice: uscito nel 2014 l’originale aveva esordito in America con “soltanto” 14 milioni di dollari nel primo weekend di programmazione. Molto meglio aveva fatto John Wick: Chapter Two tre anni dopo, arrivando a 30 milioni nel fine settimana d’esordio e a 92 complessivi. Con il risultato ottenuto dal terzo episodio lo scorso weekend è facilmente prevedibile che sfondi il tetto dei 100 milioni negli Stati Uniti. A John Wick: Chapter 4 il compito di fare meglio tra due anni…