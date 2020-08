John Wick 5 si farà, sarà girato in contemporanea con John Wick 4

News Cinema

La Lionsgate gioca una carta impegnativa per Keanu Reeves: riprese contemporanee di John Wick 4 e John Wick 5, col primo in uscita nel maggio 2022.

State contando i tanti giorni che vi separano da John Wick 4, in arrivo nel maggio 2022? La Lionsgate ha deciso di raddoppiare la posta e di impegnare Keanu Reeves per un John Wick 5, da girarsi in contemporanea col quarto capitolo. Una mossa produttiva tipica che ha accomunato altre saghe in passato, come Twilight, Hunger Games e ancora più indietro Ritorno al futuro. In una riunione aziendale, John Feltheimer il CEO della Lionsgate ha affermato in una riunione per gli investitori: "Stiamo preparando i copioni per i due prossimi capitoli della serie action John Wick. [...] Speriamo di girare John Wick 4 e 5 allo stesso tempo, non appena Keanu sarà disponibile all'inizio del prossimo anno."