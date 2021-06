John Wick 4: anche Bill Skarsgård nel cast. Sarà cattivo come Pennywise?

News Cinema

Bill Skarsgård, che per noi resterà sempre il pagliaccio Pennywise di IT, è entrato a far parte del cast di John Wick 4, il film con Keanu Reeves in uscita nel maggio del 2022.

Continua ad arricchirsi il cast di John Wick 4, che dovrebbe invadere le sale nel maggio del 2022 e che vede protagonista Keanu Reeves. Dopo Donnie Yen, attore cinese e star del cinema di arti marziali di Hong Kong e della saga IP Man, è la volta di un artista che conosciamo tutti benissimo: Bill Skarsgård. Non sappiamo quale ruolo interpreterà l'attore, che conosciamo per il la parte del maledetto clown Pennywise della saga di IT, ma ci piacerebbe che fosse uno degli avversari di Wick.

John Wick 4 porta sempre la firma dell'ex-stuntman Chad Stahelski, che nel film dirigerà anche la cantante britannica di origini giapponesi Rina Sawayama.

L'ultimo film in cui abbiamo visto Bill Skarsgård è Le strade del male - The Devil All the Time, con Tom Holland e Robert Pattinson. Prossimamente lo ritroveremo in Naked Singularity, al fianco di John Boyega, poi nel film sulla guerra del Vietnam The Things they Carried (di Rupert Sanders) e in Emperor, il film in costume nel quale Adrien Brody sarà Carlo V.

Come sappiamo, il quinto capitolo della serie di John Wick non è stato girato contemporaneamente al quarto, come inizialmente previsto. Ciò non significa che non verrà realizzato, visto il successo del franchise. Sulla trama di John Wick 4 al momento non si sa molto, quindi non ci resta che riguardare il trailer di John Wick 3 per entrare nell'atmosfera dell'action thriller che vedremo il prossimo anno.