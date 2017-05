John Wick 3: il regista preferisce i contenuti ai budget gonfiati

Il primo John Wick con Keanu Reeves ha incassato 88 milioni di dollari, John Wick 2 ne ha portati a casa 166: con premesse del genere, John Wick 3, attualmente in corso di scrittura per un inizio riprese a fine anno o nei primi mesi del 2018, potrebbe avvalersi di un budget sostanzioso. Non accadrà. Discutendone con Collider, il regista Chad Stahelski ha detto di non avere alcuna intenzione di snaturare la saga trascinandola verso gli eccessi coreografici di Fast & Furious. Leggiamo cosa ci dice.





“Col terzo non vogliamo tanto esagerare, quanto mostrarvi più dettagli di quel mondo, secondo me ci sono diverse sottigliezze su cui ho sorvolato nel secondo capitolo, mi piacerebbe tornarci e mostrarvi meglio come funzionano dal di dentro diverse parti di New York. Quindi, più che gigantesche scene madri, mi piacerebbe puntare su quelle più fighe e intricate. Penso che sarebbe un errore, dal punto di vista del budget e creativamente, esagerare e far saltare un'autostrada. Non è roba per noi, è roba per cinecomic o James Bond. Puntiamo sui dettagli fighi, nella vita di tutti i giorni. Magari adesso avete un'idea diversa dei netturbini e dei senzatetto!"

Insomma, la saga di John Wick vuole rimanere fedele a se stessa. Potrebbe essere una buona idea: basti vedere lo stellare rapporto costi-ricavi che manteneva James Wan con i suoi horror a basso costo.