John Wick 2: Keanu Reeves è un assassino sexy nei due spot del Super Bowl

Negli Stati Uniti 50 sfumature di nero e John Wick 2 sono rivali al box office, uscendo nei cinema entrambi il 10 febbraio. I due spot andati in onda poco prima dell'inizio del match tra i Falcons e i Patriots, chiedono direttamente agli spettatori se non sia più sexy per San Valentino andare a vedere Keanu Reeves elegante che ammazza gente piuttosto che il sequel delle sfumature di grigio della scrittrice E. L. James.

Potete farvi un'idea anche voi guardando i due spot qui sotto, da 30 e da 15 secondi, sapendo che in Italia John Wick 2 uscirà il 23 marzo.