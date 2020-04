News Cinema

John Wick 2 a Roma: Riccardo Scamarcio parla (in inglese) di Keanu Reeves

Antonio Bracco di 01 aprile 2020

La città di Roma è stata una delle location di John Wick 2 che ha può vantare nel cast alcuni attori italiani, tra cui Riccardo Scamarcio. In una intervista in inglese per la promozione del film, l'attore parla di Keanu Reeves.

Roma è teatro di molte sequenze di John Wick 2. Se avete visto il film e conoscente la città, potreste aver riconosciuto le Terme di Caracalla, Piazza Navona, la stanza degli specchi della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, il quartiere Monti e l'Altare della Patria.

E senza dubbio avete riconosciuto gli attori italiani che, insieme alla star Keanu Reeves, fanno parte del cast del film: Claudia Gerini, Franco Nero e naturalmente Riccardo Scamarcio del ruolo del mafioso Santino.

Vediamo qui l'intervista in inglese all'attore in occasione della promozione di John Wick 2 e più in basso la traduzione delle sue dichiarazioni.



John Wick 2: Intervista a Riccardo Scamarcio - HD La traduzione dell'intervista a Riccardo Scamarcio per John Wick 2: Io dovrei essere il cattivo, ma sono uno molto strano e complicato perché si può percepire una sofferenza. Si può anche provare empatia per questo personaggio e anche le sue richieste sono completamente folli. Allo stesso tempo questo è il modo in cui io interpreto il personaggio, senza giudicare nulla, cercando di mettermi in questa posizione.

Penso che Keanu... bè, ho visto così tanti film con lui, fantastici film che ha fatto, ovviamente per me è un onore lavorare con lui. Credo davvero che lavorare con lui, recitare insieme in scena... ho sentito una grande empatia. Non lo so, c'è qualcosa di magico intorno a Keanu. John Wick 2: Clip italiana: Santino - HD

