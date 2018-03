John Travolta è uno stalker di Dewon Sawa in Moose

John Travolta è al momento impegnato sul set di Moose, un thriller diretto dall'ex-frontman dei Limp Bizkit, Fred Durst. L'attore interpreta lo stalker di una star del cinema d'azione, portata invece sullo schermo da Dewon Sawa. La sceneggiatura è stata scritta da Dave Beckerman e dallo stesso Durst, a quanto pare ispirandosi a esperienze da lui vissute in prima persona. Durst è ancora al suo posto, quindi immaginiamo che nel suo caso gli stalker non siano stati aggressivi quanto il personaggio di Travolta, che si prospetta un reale incubo per il protagonista. Coproducono Andrea Iervolino e Monika Bacardi della Amibi Media, per la quale Travolta ha di recente interpretato l'ancora inedito Trading Paint, dedicato al mondo delle corse.

Per quanto riguarda altre ultime fatiche di John, il suo biopic sul boss della mala Gotti è ancora in attesa di distribuzione negli States.



Gotti: Il trailer del film - HD