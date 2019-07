John Travolta è un viscido stalker nel trailer di The Fanatic

News Cinema

Il film è diretto da Fred Durst, ex frontman dei Limp Bizkit, e uscirà negli USA il 30 agosto.

Forse l'avete visto lo scorso aprile ospite di Maria De Filippi ad Amici o forse nel recente film in cui interpreta il boss italo-americano John Gotti. Oggi potete ammirare John Travolta in una veste relativamente nuova nel film The Fanatic. Non che non abbia mai incarnato personaggi un po' schizzati, ma in questo film si mette in risalto anche con un look particolare. Nella storia Travolta è un fan che si comporta in modo un po' troppo ossessivo nei confronti della star del cinema che adora, interpretata da Devon Sawa.

Le cose precipitano velocemente in The Fanatic, diretto dall'ex frontman dei Limp Bizkit ormai regista da tempo Fred Durst, ed è un film che ricorda in parte The Fan con Robert De Niro e Wesley Snipes e One Hour Photo con Robin Williams. Al momento non ci sono notizie di un'eventuale uscita in Italia del film.