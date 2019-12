John Travolta e Olivia Newton-John nei costumi di Grease dopo 41 anni!

News Cinema

I due protagonisti di nuovo insieme e in splendida forma in un evento in Florida per i fan del film, immortalato su Instagram dall'attrice.

A sorpresa - e che sorpresa! - John Travolta e Olivia Newton-John hanno indossato di nuovo venerdì, dopo 41 anni, i vestiti di Sandy e Danny, protagonisti dell'indimenticabile musical Grease, per un evento sing-along, chiamato Meet n’ “Grease, al Coral Sky Amphitheater di West Palm Beach in Florida.

La cantante e attrice ha immortalato su Instagram l'apparizione, scrivendo: "la prima volta che indosso il costume da quando facemmo il film! Sono elettrizzata!". E deve essere stata un'emozione grandissima, non solo per loro ma anche per tutti i fortunati presenti.

C'è da dire che nonostante i decenni trascorsi gli attori sono apparsi in splendida forma e siamo felici sopratutto per lei, che ha avuto negli anni seri problemi di salute. Sul finire dell'evento, Newton-John si è cambiatoa e ha indossato la giacca di pelle che porta alla fine del film. Non era però quella originale, che l'attrice ha messo all'asta di recente ricavandone 243.000 dollari, devoluti alla sua organizzazione benefica, la Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Center.

Dopo la proiezione del film, in cui tutti hanno cantato in coro le celebri canzoni, John Travolta e Olivia Newton-John sono saliti sul palco per rispondere alle domande dei fan. E non è finita qua: ieri hanno partecipato ad un altro evento a Tampa e oggi sono ad un altro a Jacksonville.

Ci sembra una cosa molto bella e anche un po' invidiabile, che dite? Se volete rinfrescarvi la memoria qua l'articolo di Carola Proto per i 40 anni di Grease.