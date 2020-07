News Cinema

John Malkovich è l'uomo più ricco del mondo del trailer di Valley of the Gods

Federico Gironi di 07 luglio 2020

Debutta in USA in home video e VOD Valley of the Gods, film diretto dal regista polacco Lech Majewski interpretato da Malkovich, Josh Hartnett e John Rhys-Davies.

John Malkovich e Josh Hartnett sono i protagonisti di Valley of the Gods, un dramma fantastico e onirico che debutterà in home video e VOD negli USA il prossimo 11 agosto e di cui è stato pubblicato online il primo trailer ufficiale.

Diretto dal regista polacco Lech Majewski, vede Malkovich interpretare il ruolo dell'uomo più ricco del mondo, che per trovare uranio sottoterra profana senza alcun rispetto le terre sacre del popolo Navajo. Hartnett è uno scrittore che accetta il compito di scrivere la biografia di quest'uomo, e che con lui si trova testimone di incredibili forze e fenomeni quando antichi guardiani di quei territori, a lungo rimasti dormienti, si risvegliano per proteggere ciò che è loro. Al fianco dei due protagonisti ci sono anche Bérénice Marlohe, Keir Dullea e John Rhys-Davies. Valley of the Gods: il trailer ufficiale del film con John Malkovich e Josh Hartnett

di Federico Gironi Critico e giornalista cinematografico

Programmatore di festival