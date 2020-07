John Le Carré: cinque film in streaming tratti dal maestro della spy-story letteraria

News Cinema

Vi proponiamo in streaming cinque film adattati dai romanzi di John Le Carré, uno dei grandi scrittori di spionaggio.

Pochi generi letterari sono adatti alla lettura estiva quanto le spy-story. E se si parla di spie, complotti, sabotaggi o doppio-giochi, il primo nome che viene in mente è quello di uno scrittore inimitabile come John Le Carré. Dopo aver lavorato per MI5 e MI6 (I servizi di intelligence britannici) negli anni ‘50 e ‘60 il passaggio alla letteratura gli ha garantito il successo che tutti apprezziamo da decenni. E il cinema non si è ovviamente lasciato scappare l’arte di Le Carré, adattando i suoi romanzi attraverso film apprezzabili e almeno un paio di quelli che potremmo definire “classici”. Eccovi dunque i migliori cinque film in streaming che potete trovare ispirati dalla penna inimitabile del romanziere britannico.

Cinque film in streaming tratti da John Le Carré

La spia che venne dal freddo

Il sarto di Panama

The Constant Gardener

La talpa

La spia - A Most Wanted Man

La spia che venne dal freddo (1965)

Il terzo romanzo di Le Carré viene portato sul grande schermo da un regista preciso e duttile quale Martin Ritt e il risultato diventa uno dei migliori film degli anni ‘60. Il nichilismo che pervade la vicenda di Alec Leamas segnerà lo stile e il tono dei migliori romanzi dello scrittore. La spia che venne dal freddo viene ricordato anche per la febbrile, intensa interpretazione di un grande Richard Burton, giustamente candidato all’Oscar. Un classico dello spionaggio senza tempo, disperato e rivelatore dell’animo umano come i migliori film di genere sanno essere. Disponibile su Chili, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il sarto di Panama (2001)

In mano a un cineasta raffinato come John Boorman (Leone l’ultimo, Un tranquillo weekend di paura) il testo di Le Carré si trasforma in un giallo con tinte di commedia di costume, ovviamente nera. Il triangolo composto da attori di rara eleganza quali Pierce Brosnan (quando ancora interpretava anche James Bond), Geoffrey Rush e la sempre affascinante Jamie Lee Curtis garantisce poi a Il sarto di Panama un appeal particolare, che lo rende diverso da ogni altro adattamento dello scrittore. Un film da riscoprire. Disponibile su Chili.

The Constant Gardener (2005)

In mano al talento di Fernando Meirelles (City of God, I due papi) il thriller Il giardiniere tenace diventa principalmente un ispirato dramma psicologico, grazie anche alla prova sentita di Ralph Fiennes. L’insolita ambientazione africana contribuisce a fare di The Constant Gardener un film diverso dall’idea comune di spy-story, originale nella confezione quanto ben costruito a livello narrativo. Nel cast anche Danny Huston, Pete Postlethwaite, Bill Nighy e una Rachel Weisz premiata con Oscar e Golden Globe come attrice non protagonista. Una storia d’amore meritevole di essere nuovamente apprezzata. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La talpa (2011)

La Talpa: Il trailer italiano del film

L’adattamento diretto da Tomas Alfredson è senza mezzi termini il migliore da Le Carré e in assoluto uno dei migliori film dello scorso decennio. Il tono malinconico della messa in scena si adatta alla perfezione a una vicenda complicata nello sviluppo e capace di raccontare pian piano il personaggio di George Smiley con la verità dei grandi ritratti cinematografici. Anche perché a dargli volto e corpo troviamo un Gary Oldman in stato di grazia, meritevole di nomination all’Oscar e a nostro avviso anche qualcosa in più. Tutti hanno voluto partecipare a La talpa: Colin Firth, Mark Strong, Benedict Cumberbatch, Tom Hardy, Toby Jones, Ciarán Hinds e il mai dimenticato John Hurt. Bastano per farne un capolavoro? Certamente. Disponibile su Chili, Infinity, Amazon Prime Video.

La spia - A Most Wanted Man (2014)

La Spia - A Most Wanted Man: Il trailer ufficiale italiano del film - HD

La più che discreta trasposizione cinematografica diretta da Anton Corbijn vede un cast di primissimo ordine composto da Rachel McAdams, Willem Dafoe, Robin Wright e soprattutto Philip Seymour Hoffman, perfetto nel rappresentare la figura della spia come l’ha sempre intesa Le Carré: una figura solitaria, imbastardita, corrosa dalla pressione del proprio lavoro. Una delle ultime interpretazioni del grande attore, capace di impreziosire una spy-story ben confezionata e capace di intrattenere. La spia è disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, TIMVision.

Questi a nostro avviso i migliori cinque film tratti da romanzi di John Le Carré che potete trovare in streaming. Merita segnalazione anche La casa Russia (non in streaming) non fosse altro per la presenza della leggenda Sean Connery, mentre passando al piccolo schermo recentemente Susanne Bier ha realizzato una discreta miniserie da The Night Manager, che vedeva protagonisti Hugh Laurie e Tom Hiddleston.