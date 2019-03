John David Washington con Christopher Nolan dopo Blackkklansman

John David Washington, recentemente nomination ai Golden Globe come protagonista del BlackKklansman di Spike Lee, sarà nel cast del nuovo film di Christopher Nolan. Con l'uscita collocata dalla Warner Bros nel luglio del 2020 e con inizio riprese previsto entro la fine di quest'anno, il nuovo lavoro del regista è ancora avvolto nel mistero, com'è prassi, quindi è men che mai possibile sapere chi Washington interpreti. Voci danno il lungometraggio come una variazione molto personale di Nolan sul tema "action blockbuster", inclusa l'amata ripresa in IMAX.

John David Washington è il primo attore ufficializzato per il progetto, che Nolan produrrà come al solito con sua moglie Emma Thomas. Il regista è reduce dalla sua prima nomination alla regia con Dunkirk, riuscito a rastrellare nel mondo oltre 500 milioni di dollari nonostante il registro particolare e impegnativo. In precedenza, Nolan era stato infatti nominato per la sceneggiatura o per il miglior film. Finora non è incredibilmente riuscito a portare a casa un Oscar o un Golden Globe.