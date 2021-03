John Cleese e Rob Schneider in guerra contro gli emù

News Cinema

Una strana coppia - il genio dei Monty Python e il comico americano sodale di Adam Sandler - per un progetto altrettanto bizzarro basato su fatti realmente accaduti.

Da un lato abbiamo John Cleese, uno dei geni che hanno animato il gruppo che ha rappresentato la vetta assoluta della comicità del Ventesimo secolo, i Monty Python.

Dall'altra Rob Schneider, l'attore americano sodale di Adam Sandler e protagonista di film come Animal e Deuce Bigalow - Puttano in saldo, uno la cui comicità ha la grana come quella della carta vetrata da 40.

In mezzo a loro, gli emù.

Perché il film che farà lavorare assieme Cleese e Schneider per la prima volta, strana coppia che più strana non si può, si chiama The Great Emu War, e si basa su fatti realmente accaduti nell'Australia Occidentale degli anni Trenta, quando la risposta dell'uomo a una sovrabbondanza di questi volatili fu quella rappresentata da sventagliate di mitragliatrice. Che, peraltro, non si rivelarono affatto risolutive: e la grande guerra degli emu fu vinta da questi ultimi.

Schneider sta portando avanti il progetto di un film dedicato a questa vicenda dal 2018, assieme al comico australiano Monty Franklin, e Cleese ha raccontato da poco allo One Show della BBC che il copione è stato appena terminato. Secondo l'inglese, nel film Schneider interpreterà il ruolo di un sergente maggiore che grida tutto il tempo.

Leggi anche Netflix produce Cocaine Hippos, commedia basata sulla vera storia dello zoo messo su da Pablo Escobar

Per chi fosse interessato, la vicenda di The Great Emu War è avvenuta realmente quando, dopo la caldissima estate del 1932, la popolazione di emu del distretto di Murchinson iniziò a sposatasi nei distretti circostanti, in cerca di cibo e acqua, e a minacciare i raccolti dei contadini locali . Intervenne quindi l'esercito: il Maggiore Meredith della Royal Australian Artillery guidò una spedizione munita di mitragliatrici nel distretto di Campion, dove circa 20mila volatili stavano causando gravi danni. Il problema fu che gli emu si raccoglievano in piccoli gruppi, e che erano rapidissimi nel disperdersi non appena i militari aprivano il fuoco e avevano una sorprendente capacità di sostenere le ferite causate dai proiettili. In breve, dopo una sola settimana di tentativi abbastanza fallimentari, l'allora Ministro della Difesa australiano George Pearce ordinò alle truppe di ritirarsi.