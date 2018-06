John Cena raggiunge Jackie Chan in un action-thriller ancora senza titolo

John Cena rimpiazzerà Sylvester Stallone a fianco di Jackie Chan in un action-thriller ancora senza titolo che sarà diretto da Scott Waugh, regista del divertente Need For Speed con Aaron Paul e Imogen Poots. Non sono state rese nete le cause per cui Sly ha rinunciato al progetto, ma non è il primo progetto che il mitico Rocky Balboa prende e poi lascia andare dopo qualche tempo...

La storia di questo film vede protagonista un agente di un servizio di sicurezza privato (Chan) che viene chiamato per salvare i lavoratori di una raffineria di petrolio cinese situata in Medio Oriente. L'industria è infatti messa sotto attacco. Quando l'uomo scopre che in realtà il piano degli assalitori è quello di rubare una fortuna in petrolio, decide di allearsi con un ex-marine americano (Cena) per fermarli.

Sia John Cena che Jackie Chan sono stati piuttosto attivi ultimamente la cinema. La leggenda dell'action comedy orientale ha girato il dramma livido The Foreigner, diretto da Martin Campbell e interpretato anche da Pierce Brosnan. Cena ha invece piazzato il più che discreto successo americano di Blockers, dove se la vede con Leslie Mann. L'attore (in fieri) si sta evidentemente cercando di formare all'interno di un genere "leggero" come la commedia, in quanto aveva precedentmeente recitato in un cammeo anche in Un disastro di ragazza, enorme successo con protagonista Amy Schumer. Cena potrebbe poi portare al cinema il videogame scatenato Duke Nukem, mentre ha in prossima uscita Bumblebee.