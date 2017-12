John Cena: da wrestler a toro goffo in Ferdinand

John Cena recentemente ha limitato il suo impegno full time nel wrestling, infatti le sue comparse come lottatore saranno meno frequenti. E mentre la WWE perde uno dei migliori campioni della sua factory (13 vittorie in WWE Championship), il cinema acquista un nuovo peso massimo tra i suoi volti. Cena, che negli ultimi dieci anni ha intrapreso una carriera parallela come attore, ha ora prestato la sua voce a un nuovo film d'animazione. Si tratta di Ferdinand, il cartone animato di Natale 2017 dei Blue Sky Studios, in uscita nei cinema italiani il 21 dicembre, distribuito da 20th Century Fox.





Il ruolo di protagonista, un grosso toro che da una fattoria viene portato nelle corride per gareggiare, sembra ricalcare molto la figura del wrestler di "You can't see me". Il quieto Ferdinand è temuto per la sua stazza, così come Cena intimorisce con la sua corposa mole di muscoli, seppure dal suo viso sorridente traspaia mitezza. Inoltre, la sua recente scelta di apparire con meno frequenza durantegli incontri sembra ricordare molto la fuga di Ferdinand dalle arene per ritornare alla tranquilla vita di campagna. La serenità di Cena potrebbe coincidere, invece, con un impegno maggiore davanti alla macchina da presa.



La 20th Century Fox ha rilasciato due nuovi video sottotitolati in italiano con protagonista John Cena: nella prima ci racconta come è stata la sua esperienza come doppiatore di un cartoon e ci svela di più sul suo personaggio.





La seconda clip contiene una serie di divertenti scene in cui Cena si improvvisa "stagista per un giorno" nei Blue Sky Studios. Con tentativi abbastanza maldestri tenta di aiutare la casa di produzione di Ferdinand, ma si rivela utile "come un toro in un negozio di porcellane"!