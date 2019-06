John Cena confermato in Fast and Furious 9

John Cena è ufficialmente entrato nel cast di Fast and Furious 9 dove interpreterà un personaggio ovviamente pronto a tutto, soprattutto a menar le mani e guidare a tutta velocità auto portentose. In poche parole l’attore prenderà il posto lasciato vagante da Dwayne Johnson che insieme a Jason Statham è passato a Hobbs & Shaw, lo spin-off della saga action in uscita imminente. Il percorso di Cena appare in effetti piuttosto simile a quello di Johnson: entrambi sono passati dall’essere wrestler acclamati a star di film adrenalinici. Sembra dunque logico il passaggio del testimone nella saga di Fast and Furious. Ricordiamo infatti che Cena interpreterà anche il prossimo Suicide Squad, dove dovrebbe avere il ruolo di Peacemaker. Dietro la macchina da presa James Gunn.

Fast and Furious 9 uscirà nelle sale statunitensi e internazionali il 22 aprile 2020. Alla regia è tornato Justin Lin, regista di quattro episodi del franchise e precisamente dal terzo al sesto compreso. La sceneggiatura è stata scritta da Dan Casey da un soggetto dello stesso Lin. Le riprese dovrebbero cominciare alla fine di questo mese. Gli ultimi due episodi di Fast and Furious hanno incassato in tutto il mondo la bellezza di 2,7 miliardi di dollari.

John Cena ha già piazzato al cinema in paio di successi come Un disastro di ragazza di Judd Apatow e il più recente Bumblebee, entrambi capaci di superare i 100 milioni di dollari d’incasso negli Stati Uniti.