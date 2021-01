John Carpenter ha un paio di progetti per un film da dirigere!

News Cinema

John Carpenter riaccende le speranze dei fan di ritrovarlo dietro la macchina da presa, oltre 10 anni dopo The Ward. Ma fino a un certo punto...

Confessiamo di essere, come moltissimi, orfani dei film di John Carpenter, che, oltre 10 anni dopo The Ward (con Amber Heard!), pur essendo tutt'altro che inattivo, non è più tornato dietro la macchina da presa, tanto che ormai non ci speravamo quasi più.

Ma il nostro amato master of horror in un'intervista col Daily Beast non ha escluso la possibilità di farlo, riaccendendo le nostre speranze, quando ha risposto alla domanda se possiamo aspettarci un suo ritorno alla regia:

“Potreste! Sto lavorando a un paio di cose. Ma non farò niente per un po', finché il mondo non si risistema. Ora è folle, completamente folle! Non esco di certo ad ammalarmi". Del resto, con la pandemia rampante e i cinema chiusi, diremmo che è il minimo.

Nella stessa intervista, comunque, John Carpenter parla di quanto sia difficile dirigere un film:

"È stressante, fisicamente difficile, dura, e bisogna essere un certo tipo di essere umano per amarlo. E io non sono certo di esserlo. Mi piace ma non in modo egocentrico. La musica è molto più gratificante in un certo senso, perché sta lì, di fronte a te, e non bisogna aspettare che sia montata e avere a che fare con un esercito di persone come con i film".

Insomma, le cose stando come stanno, speriamo che, in un mondo tornato normale, Carpenter abbia ancora voglia di affrontare la fatica di dirigere un film.