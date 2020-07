John Carpenter: cinque film in streaming del grande regista americano

News Cinema

Vogliamo ricordare l'arte di John Carpenter proponendovi i suoi migliori cinque film di culto in streaming.

Dal momento che già da qualche tempo ha deciso di starsene a casa a comporre colonne sonore o guardate i suoi amati Lakers in TV invece di girare film, abbiamo deciso di celebrare la grande carriera dell’icona John Carpenter attraverso quelli che riteniamo i suoi cine capolavori. I quali possono ovviamente essere trovati in streaming sulle varie piattaforme. I titoli scelti rappresentano a nostro avviso non soltanto la sua capacità di interpretare/ribaltare le regole del genere ma anche l’innata volontà di divertirsi con esso. Buona visione.

John Carpenter e i suoi migliori cinque film in streaming

Halloween - La notte delle streghe



1997: Fuga da New York



La cosa



Grosso guaio a Chinatown



Essi vivono







Halloween - La notte delle streghe (1978)

Halloween - La notte delle streghe: Trailer Ufficiale versione restaurata e rimasterizzata - HD

La soggettiva che apre il film ha scritto una pagina indelebile nella storia dell’horror contemporaneo. Con questo film Carpenter ha ridefinito non soltanto il sotto-genere legato ai serial-killer ma anche smentito le regole stesse del thriller: il Male non può essere fermato, rappresenta il vuoto di significato che ci circonda. Ci sono così tanti momenti di cinema viscerale che è praticamente impossibile contarli. E poi Halloween ha lanciato la carriera di Jamie Lee Curtis, una delle attrici più intelligenti e ironiche del nostro tempo. E di questo al signor Carpenter saremo sempre grati. Long Live Michael Myers! Disponibile su Apple Itunes, TIMVision.







1997: Fuga da New York (1981)

1997: Fuga da New York: Il Trailer Ufficiale del Film

A rivederlo oggi il cult-movie per eccellenza di Carpenter mette in scena l’America in maniera forse ancor più precisa e desolante di quando uscì nelle sale cinematografiche. Il percorso che Snake Plissken percorre per le vie della città è una corsa a ostacoli fatta di divisioni, incomprensioni, disparità. 1997: Fuga da New York abbina lo spettacolo della visione post-apocalittica con un discorso sotterraneo sul marcio che corrode dall’interno la società. Cosa volere di più dal genere? Monumentale Kurt Russell. Divertente anche il sequel Fuga da Los Angeles, uscito quindici anni dopo. Disponibile su Chili, TIMVision.







La cosa (1982)

Remake aggiornato del classico diretto dal regista preferito di Carpenter, Howard Hawks, La cosa è il film più radicale del cineasta, un’opera che non scende a compromessi sia nella visione “forte” della fantascienza - gli effetti speciali sono ancora oggi terrificanti - che nella costruzione progressiva della paranoia che cattura i personaggi. Un capolavoro scuro, claustrofobico, disperato che ebbe la sfortuna di uscire quando la figura dell’extraterrestre veniva definita da E.T. di Steven Spielberg. Dopo Alien il pubblico ne aveva abbastanza di mostri venuti dallo spazio, e La cosa fallì al botteghino. Ma questo non toglie che sia un film meravigliosamente spaventoso. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes, TIMVision.







Grosso guaio a Chinatown (1985)

Grosso guaio a Chinatown: Il Trailer Ufficiale del Film

Che spasso assoluto! La commedia fantastica che vede protagonista ancora una volta Kurt Russell è un susseguirsi inarrestabile di trovate, battute, effetti speciali e voglia di divertirsi. Uno dei capolavori sbarazzini e insieme disincantati di Carpenter, adatto al pubblico di ogni età eppure capace di terrorizzare al momento giusto. Da vedere e rivedere, Grosso guaio a Chinatown ogni volta propone qualcosa di nuovo. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.







Essi vivono (1988)

Nessun film ha raggiunto negli anni ‘80 il livello critica sociale e politica quanto Essi vivono. Lo schiaffo alla società dei consumi e dell’omologazione è deciso, netto e potente. Rivedere oggi questo film di fantascienza piccolo e profondo ha il potere di farci sentire a disagio, poiché parla di noi molto più di quanto vorremmo. La sola idea di mescolare colore e bianco e nero rende la visione sottilmente disturbante, non abbastanza da scioccare ma quel tanto da insinuare un sano senso di fastidio. Cult-movie indiscutibile. Disponibile su Chili, TIMVision.



Un altro film che amiamo follemente di John Carpenter è Vampires, nuova rivisitazione del mito dei non morti con almeno due sequenze da capogiro: i vampiri che al tramonto escono dalla terra arida e il campo/controcampo tra il protagonista James Woods e la casa infestata dai mostri. Carpenter ha diretto molti western nascosti, ma nessuno efficace e adrenalinico quanto Vampires!