L'ex-interprete di Finn nei nuovi Star Wars, John Boyega, risponde con allegria a una provocazione lanciata dalla sua collega Letitia Wright.

Immaginereste John Boyega come nuovo James Bond? Forse l'ex-coprotagonista degli ultimi Star Wars, di recente in Small Axe, Red, White and Blue, ultimo capitolo di una miniserie di Steve McQueen trasmessa per BBC One, non ci avrebbe mai pensato. A chiamarlo in causa come plausibile nuovo 007 è stata però Letitia Wright, come lui in uno degli episodi di Small Axe: non a caso l'attrice ha immaginato un Boyega Bond diretto proprio dal regista di 12 anni schiavo. MTV News ha colto a stretto giro la risposta di John: Leggi anche Charlie Hunnam come nuovo James Bond 007? Ecco cosa ne pensa l'interessato.

Sentite, se Steve McQueen lo dirige, ci sto! Potremmo mostrare qualcosa di diverso, porteremmo comunque un tono sofisticato, perché James Bond dev'essere James Bond, ma potremmo farci qualcosa di interessante. [...] In questo momento, la versatilità per me è la cosa più importante. Ci sono tanti modi per esplorarla, con ruoli diversi e personaggi diversi. Mi piace il mio lavoro, rimanere fermo su una sola cosa a volte è dura.