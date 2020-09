John Boyega nel thriller psicologico sul razzismo The Test

News Cinema

Gavin Hood, regista di X-Men Origins: Wolverine, dirigerà John Boyega nel thriller The Test, tratto da un romanzo di Silvain Neuvel. Al suo fianco, in un'Inghilterra autoritaria del futuro, ci sarà Payman Maadi.

Mentre sta per arrivare su Amazon Prime Video con la miniserie creata da Steve McQueen, Small Axe, John Boyega ha scelto un nuovo film. Sarà protagonista di The Test, diretto dal regista di X-Men le origini: Wolverine ed Ender's Game, il sudafricano Kevin Hood.

La storia è tratta da un romanzo pubblicato nel 2019 dallo scrittore di fantascienza Silvain Neuvel, canadese. Ambientato in un prossimo futuro, in un'Inghilterra semi dittatoriale, ha al centro un pacato immigrato (interpretato dall'attore americano Payman Maadi), che si sottopone alle 25 domande di un test di valutazione per ottenere la cittadinanza e con il giovane e brillante psicologo comportamentale (Boyega), incaricato di supervisionare il test, si trova ad affrontare un gruppo terrorista guidato da un fanatico di estrema destra.

Hood lo ha definito "un thriller psicologico da cardiopalma. che mi ha afferrato per la gola e mi ha lasciato senza fiato". È una storia indubbiamente metaforica e attuale, sotto le spoglie della fantascienza, quella scelta dal Finn di Star Wars, che vedremo prossimamente anche in Naked Singularity, al fianco di Olivia Cooke e Bill Skarsgard.